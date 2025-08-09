На 95-м году умер актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни. Об этом рассказал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Скорблю. Светлая память, друг мой», — написал Ржаненков в своем telegram-канале. Артисту было 94 года.
Депутат подчеркнул, что для миллионов людей Краско оставался любимым актером, чей голос узнавался с первых мгновений, а его образ сопровождал не одно поколение на протяжении многих лет. При этом Ржаненков указал, что для него народный артист являлся настоящим другом, «редким и без фальши». Директор актера Вячеслав Смородинов подтвердил, что сердце Краско остановилось около полудня, передает StarHit.
В начале августа стало известно, что актер оказался в реанимации в тяжелом состоянии. По словам его концертного директора Вячеслава Смородинова, Краско кормят через зонд. Смородинов призвал поклонников и СМИ поддержать актера и помочь найти медицинское учреждение, в котором ему смогут обеспечить необходимый уход. Кроме того, концертный директор рассказал, что несмотря на свое состояние Краско «чувство юмора не теряет, держит марку». Позже выяснилось, что его сыновья продают историю госпитализации народного артиста. За 20 тысяч рублей они готовы были рассказать журналистам о состоянии Краско.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.