Пермяки рассказали, кто должен платить в ресторане на первом свидании

Большинство жительниц Перми по-прежнему ожидают, что мужчина оплатит счет в ресторане на первом свидании. Мужчины также придерживаются мнения, что именно они должны брать расходы на себя при первом посещении кафе или ресторана.
«Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют мужчины (15% против 10% среди женщин). При этом 57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина», — говорится в исследовании SuperJob.
При этом разделить счет поровну готовы примерно по 8% респондентов среди обоих полов. За вариант оплаты по предварительной договоренности выступают 3% мужчин и 6% женщин. Только 3% пермяков считают, что платить должна девушка.
