Авиакомпания «Победа» меняет расписание из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов на 8 и 9 августа
Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов на 8 и 9 августа Фото:

Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов 8 и 9 августа из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых регионах России. Об этом сообщает на пресс-служба перевозчика.

«В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны „Победа“ корректирует расписание полетов», — передают слова перевозчика РИА Новости.

В «Победе» подчеркнули, что все службы работают в усиленном режиме для информирования пассажиров и организации необходимых изменений. Пассажирам советуют заранее уточнять статус своих рейсов на сайте авиакомпании или по горячей линии, чтобы своевременно получить актуальные данные о возможных изменениях.

