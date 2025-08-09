Захарова напомнила о ведущей роли России в примирении Армении и Азербайджана

Захарова подчеркнула, что Россия сыграла ключевую роль в запуске нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Захарова подчеркнула, что Россия сыграла ключевую роль в запуске нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Россия сыграла ключевую роль в запуске нынешнего этапа нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Кроме этого, отмечается, что в регионе был дислоцирован российские миротворческие войска, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки.

Также Захарова подчеркнула, что развертывание российского миротворческого контингента стало важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Благодаря присутствию миротворцев удалось предотвратить дальнейшее обострение ситуации и создать условия для начала переговорного процесса между Баку и Ереваном.

