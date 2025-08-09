Интернет «ложится», связь пропадает: в чем причина массовых сбоев и какие регионы РФ это затронуло 9 августа

Сегодня, 9 августа, в России зафиксированы массовые сбои в работе мобильного интернета и связи. Только в Краснодарском крае за один час поступило 347 жалоб, а за сутки — более четырех тысяч. Проблемы с доступом в сеть и звонками испытывают и в других регионах. Например, жзители северной части Ленобласти вообще остались без связи утром.
Власти Северной Осетии ранее предупреждали о возможных перебоях из-за угрозы атак беспилотников. В Крыму сообщили о плановых отключениях интернета, которые могут затянуться на несколько часов или даже дней. Жители Омска пожаловались на сбои в работе Telegram. Подробнее о масштабных неполадках — в материале URA.RU.
Краснодарский край
В Краснодарском крае зафиксированы массовые перебои в работе домашнего интернета: пользователи сообщают о невозможности загрузки веб-страниц, отсутствии сигнала по Wi-Fi или нестабильном подключении. Кроме того, отмечаются значительные затруднения с использованием мобильного интернета — скорость передачи данных резко снизилась, сайты не открываются, а мессенджеры функционируют с перебоями.
Наибольшее количество обращений поступило около 20:00 часов 8 августа и около 12:00 часов 9 августа. В течение последнего часа также наблюдается рост жалоб на сбои в работе сотового оператора «Мегафон».
Санкт-Петербург
В субботу утром жители Санкт-Петербурга сообщили о сбоях в работе мобильной связи и доступа к интернету. По информации Downdetector, наибольшее количество обращений зафиксировано после 8:00 в различных районах города. Нарушения в основном затронули абонентов оператора Т2, преимущественно на севере Санкт-Петербурга. Один из читателей издания «Фонтанка» отметил, что ровно в 9:00 связь полностью пропала. Не было возможности зайти на сайты, приложения функционировали с перебоями.
Северная Осетия
На территории Северной Осетии установлен режим повышенной опасности, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Республики Сергей Меняйло. Он также подчеркнул, что возможны перебои и снижение скорости мобильного интернета и связи. Жителей региона просят сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на информацию, поступающую из официальных источников.
Крым
По распоряжению федеральных органов, на территории юга России и в Крыму периодически приостанавливается работа мобильного интернета на несколько часов или даже дней. Жителям рекомендуют отдавать предпочтение Wi-Fi в официальных заведениях, таких как кафе, отели и гостиницы, избегая при этом открытых и анонимных сетей, которые могут представлять угрозу безопасности. Кроме того, пользователям советуют заранее загрузить офлайн-карты.
Омск
В Омске пользователи выразили недовольство функционированием мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса DownDetector, наибольшее количество обращений зафиксировано примерно в 16:00. Кроме того, перебои в работе приложения отмечались также около 23:00, в интервале между 2:00 и 4:00, а также с 14:00 до 15:00.
Решение проблемы от Минцифры
Министерство цифрового развития России совместно с ведущими операторами связи разработало новую техническую модель, призванную обеспечить гражданам страны доступ к ключевым онлайн-сервисам в условиях возможных ограничений мобильного интернета. Созданный механизм позволит гражданам получить доступ к основным интернет-ресурсам даже при введении блокировок. Для этого пользователям потребуется пройти проверку с помощью Captcha, после чего они смогут пользоваться сервисами из так называемого «белого списка» на стандартной скорости передачи данных, предусмотренной оператором.
В перечень разрешенных ресурсов будут включены наиболее востребованные в России сервисы — маркетплейсы, агрегаторы такси, а также платформы доставки товаров и еды. Этот проект планируется направить в Федеральную службу безопасности для последующего согласования.
Почему нет интернета
Причиной массовых перебоев интернета и связи стали меры по противодействию атакам и предотвращению управления вражескими дронами. Кроме того, сбои могут быть связаны с техническими работами на серверах, DDoS-атаками на инфраструктуру операторов и провайдеров, а также проблемами с доступом к сети на стороне пользователей.
В отдельных случаях источником неполадок становится некорректная работа браузеров или устаревшие версии приложений. Власти региона и технические службы операторов продолжают работу по устранению перебоев. Ожидается, что связь будет восстановлена в ближайшее время после завершения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.
Что делать, если интернет «слег»
Россиянам рекомендуют заранее подготовиться к возможному отсутствию доступа в интернет. В частности, нужно загрузить офлайн-карты, сохранить электронные билеты и важные документы непосредственно в память устройства, а также записать ключевые контакты как в телефон, так и на бумажный носитель.
Кроме того, рекомендуется заранее оформить подписку на SMS-уведомления от операторов связи о возможных перебоях в работе сети. В случае сбоев в работе терминалов и мобильных банковских приложений эксперт советует использовать наличные средства, поскольку они остаются наиболее надежным способом оплаты, особенно в малых населенных пунктах и отдаленных районах.
