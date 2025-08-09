Над регионами России за 2,5 часа сбили 35 беспилотников ВСУ

Беспилотники пытались атаковать регионы России
Беспилотники пытались атаковать регионы России
Спецоперация РФ на Украине

Еще 35 украинских беспилотников сбиты над территорией России 9 августа. Все эти БПЛА были уничтожены в промежутке между 15:30 и 18:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

«ПВО перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотников самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram. Над Краснодарским краем сбиты 19 беспилотников, еще девять — над Брянской областью. Также четыре БПЛА были уничтожены над Азовским морем, два — над Калужской областью. Один беспилотник сбит в Московском регионе.


