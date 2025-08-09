Над регионами России за 2,5 часа сбили 35 беспилотников ВСУ

Беспилотники пытались атаковать регионы России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Еще 35 украинских беспилотников сбиты над территорией России 9 августа. Все эти БПЛА были уничтожены в промежутке между 15:30 и 18:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотников самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram. Над Краснодарским краем сбиты 19 беспилотников, еще девять — над Брянской областью. Также четыре БПЛА были уничтожены над Азовским морем, два — над Калужской областью. Один беспилотник сбит в Московском регионе.
