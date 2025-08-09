«Выкупил невесту за 5 млн»: СМИ подсчитали стоимость свадьбы актера Деревянко и модели Фуць

Свадьба Деревянко и Фуць обошлась в 15 млн рублей
Деревянко заплатил за выкуп своей невесты Фуць 5 миллионов рублей
Актер Павел Деревянко на своей свадьбе заплатил 5 миллионов рублей в качестве выкупа за свою супругу, дизайнера Зою Фуць. Всего же торжество обошлось в 15 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.

«Жену Павла Деревянко Зою Фуць выкупили за 5 млн рублей», — говорится в публикации telegram-канала Super.ru. А сама церемония обошлась в 15 миллионов рублей.

Ведущим церемонии выкупа выступил популярный шоумен и комик Михаил Галустян, а собрать необходимую сумму для Деревянко помогли 80 приглашенных на свадьбу гостей. На мероприятии присутствовали такие известные личности, как писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, а также актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и ряд других знаменитостей. Развлекали присутствующих группа «Иванушки International», PIZZA, а также специально приглашенный диджей.

Отмечается, что праздничные мероприятия состоялись в Москве и включали в себя несколько различных площадок. День бракосочетания молодая пара начала с официальной церемонии регистрации в загсе Барвихи, затем переместилась в престижный концертный зал Barvikha Luxury Village. Завершением вечера стало празднование в одном из фешенебельных яхт-клубов столицы.

В последние годы крупные свадебные торжества с участием звезд и значительными тратами становятся все более популярными среди известных персон. Ранее масштабную свадьбу в Подмосковье сыграли блогер Михаил Литвин и Адель Вейгель, потратившие на праздник около 100 миллионов рублей и пригласив десятки знаменитостей. Подобные мероприятия часто сопровождаются выступлениями известных артистов и ведущих, а также значительными подарками для молодоженов.

