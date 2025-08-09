В Нижнем Новгороде стена гаража рухнула на 6-летнего мальчика. В результате ребенок погиб. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика», — говорится в публикации министерства в telegram-канале. Тело мальчика извлекли из-под завалов четыре спасателя.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в доме №103 вечером 7 августа обрушились перекрытия. По предварительным данным погиб мужчина, который занимался ремонтом в квартире. Площадь обрушения составила 30 квадратных метров.
