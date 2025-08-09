Эспланада перед Театром-Театром на два дня превратилась в царство перевоплощений и магии — в Перми стартовал фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). В первый день событие собрало сотни зрителей, жаждущих необычных зрелищ. Самые запоминающиеся моменты выступлений — в фоторепортаже URA.RU.
«Театральное шествие под живую музыку ансамбля „Аристократ“ задало ритм всему дню. Артист Андрей Кислицин из Санкт-Петербурга очаровал публику спектаклем „Маска“. Не обошлось и без взаимодействия с публикой. Пермяки массово станцевали ламбаду», — передает корреспондент URA.RU.
Особый восторг зрителей вызвали необычные форматы — ростовский театр «Ларамбла» буквально провел зрителей «По улице слона водили». «Дурацкий цЫрк Высокие Братья» из Москвы устроил настоящее шоу.
Вечерняя программа поразила огненным финалом — питерский «Джамп Энерджи» зажег небо над Пермью. А между спектаклями гостей развлекали живые статуи, ходулисты-великаны и другие сюрпризы.
Фестиваль продолжится в воскресенье, 10 августа. Тех, кто пропустил первый день, ждет не меньше впечатлений.
