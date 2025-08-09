09 августа 2025
08 августа 2025

«Флюгер» закрутил Пермь в вихре уличного театра. Фоторепортаж

В Перми стартовал фестиваль уличных театров «Флюгер»
© Служба новостей «URA.RU»
Фестиваль уличных театров «Флюгер» проходит 9-10 августа у Театра-Театра
Фестиваль уличных театров «Флюгер» проходит 9-10 августа у Театра-Театра Фото:

Эспланада перед Театром-Театром на два дня превратилась в царство перевоплощений и магии — в Перми стартовал фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). В первый день событие собрало сотни зрителей, жаждущих необычных зрелищ. Самые запоминающиеся моменты выступлений — в фоторепортаже URA.RU.

«Театральное шествие под живую музыку ансамбля „Аристократ“ задало ритм всему дню. Артист Андрей Кислицин из Санкт-Петербурга очаровал публику спектаклем „Маска“. Не обошлось и без взаимодействия с публикой. Пермяки массово станцевали ламбаду», — передает корреспондент URA.RU.

Особый восторг зрителей вызвали необычные форматы — ростовский театр «Ларамбла» буквально провел зрителей «По улице слона водили». «Дурацкий цЫрк Высокие Братья» из Москвы устроил настоящее шоу. 

Вечерняя программа поразила огненным финалом — питерский «Джамп Энерджи» зажег небо над Пермью. А между спектаклями гостей развлекали живые статуи, ходулисты-великаны и другие сюрпризы.

Фестиваль продолжится в воскресенье, 10 августа. Тех, кто пропустил первый день, ждет не меньше впечатлений.

