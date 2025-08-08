08 августа 2025

Слон, динозавры и «Дурацкий цЫрк»: Пермь превратилась в уличный театр. Фото, видео

Фестиваль уличных театров «Флюгер» стартовал в Перми 9 августа
На фестивале выступают артисты разных жанров
На фестивале выступают артисты разных жанров Фото:

В центре Перми 9 августа стартовал VI фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Площадь у Театр-Театра стала площадкой для артистов из разных городов России. Представления идут под открытым небом, а среди участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Перми.

«Гости увидели необычные уличные постановки, в которых актеры взаимодействуют с горожанами. Например, по площади ходит динозавр — это часть спектакля „Динозавры. Окаменелая комедия“ от московского театра „Эскизы в пространстве“. По площадке ходят ростовые куклы и даже слон», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

В первый день фестиваля актер из Санкт-Петербурга Андрей Кислицин представил спектакль «Петрушка», который вызвал особый интерес у детей. Молодежный театр «ТеМа» из Перми показал постановку «Заюшкина избушка». Артисты театра-улицы «Ларамбла» из Ростова-на-Дону провели спектакль-променад «По Улице Слона Водили», а столичный коллектив «Дурацкий цЫрк Высокие Братья» представил шоу «Невероятное Представление».

Фестиваль уличных театров «Флюгер» проходит в центре Перми уже шестой раз, собирая артистов из разных городов России. В течение двух дней — 9 и 10 августа — зрителей ждут насыщенная программа, театрализованные шествия, спектакли, акробатические и огненные шоу, а также выступления коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми.

