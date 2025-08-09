Названы последствия для пенсии из-за отпуска по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет засчитывается в пенсионные баллы, что может увеличить размер будущей пенсии граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Всего можно учесть до шести лет ухода. Если в этот период вы работали и за вас шли страховые взносы, вы имеете право выбрать, что принесет больший размер будущей пенсии — начисленные пенсионные баллы за уход или учет этих лет как трудового стажа с соответствующими взносами», — заявил Говырин в разговоре с RT.
По словам парламентария, за первый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного балла, за второго — 3,6 балла, а за третьего и четвертого ребенка можно получить по 5,4 балла ежегодно. У значительной части пенсионеров, вышедших на пенсию до 2015 года, данные баллы не были учтены в автоматическом порядке. В связи с этим им рекомендуется обратиться в Социальный фонд России с заявлением о перерасчете пенсионных выплат.
Депутат уточнил, что перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за подачей заявления, и увеличивает выплаты в дальнейшем. В качестве примера он привел ситуацию с начислением баллов: за полный год ухода за третьим ребенком гражданин получает 5,4 балла, что при стоимости одного балла в 2025 году (145,69 рубля) составляет около 790 рублей дополнительно к ежемесячной пенсии. Чтобы убедиться в правильности начислений, парламентарий рекомендует зайти в личный кабинет СФР и проверить отражение периодов ухода за каждым ребенком, а также сверить эти данные с документами о рождении детей и справками из ЗАГС или от работодателя.
Ранее, с 1 августа 2025 года, в России стартовал ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а также увеличились выплаты отдельным категориям граждан, включая семьи с детьми. Перерасчет производится автоматически на основании страховых взносов, а размер прибавки зависит от накопленных пенсионных баллов. Для получения информации о своих баллах и корректности начислений гражданам рекомендуется пользоваться личным кабинетом на портале СФР или «Госуслугах».
