Кличко вразрез с Зеленским честно высказался о перемирии

Кличко допустил территориальные уступки России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кличко высказался за компромиссы с РФ
Кличко высказался за компромиссы с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина нуждается в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. При этом не исключено, что первой придется пойти на территориальные уступки. Это подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецким СМИ. Соответствующие заявления политик сделал вразрез со словами президента Владимира Зеленского.

«Все в нашем государстве, в нашей стране устали от [конфликта]. К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — отметил мэр Киева в интервью немецкому изданию Bild.

Кличко также подчеркнул, что процесс урегулирования невозможен без прямого диалога между Киевом и Москвой. При этом он не исключил, что компромисс может включать территориальные уступки со стороны Украины.

Мэр Киева выразил надежду на проведение встречи между президентами Украины и России с участием американского лидера Дональда Трампа. Политик заявил, что переговоры будут сложными, однако он верит в возможность их проведения и достижения договоренностей.

Как сообщало URA.RU ранее, тем не менее, Украина рассчитывает на длительный конфликт с Россией и наращивание военной поддержки со стороны Европы. Киев и Брюссель ожидают ускоренной динамики военно-промышленного комплекса для сокращения отставания от российских вооружений, предположил политолог Владимир Скачко. 

Между тем, Владимир Зеленский высказался о том, что не допустит «второго раздела страны». Киев якобы намерен завершить конфликт «достойным миром» с гарантиями безопасности, и партнеры Украины готовы ей с этим помочь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина нуждается в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. При этом не исключено, что первой придется пойти на территориальные уступки. Это подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецким СМИ. Соответствующие заявления политик сделал вразрез со словами президента Владимира Зеленского. «Все в нашем государстве, в нашей стране устали от [конфликта]. К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — отметил мэр Киева в интервью немецкому изданию Bild. Кличко также подчеркнул, что процесс урегулирования невозможен без прямого диалога между Киевом и Москвой. При этом он не исключил, что компромисс может включать территориальные уступки со стороны Украины. Мэр Киева выразил надежду на проведение встречи между президентами Украины и России с участием американского лидера Дональда Трампа. Политик заявил, что переговоры будут сложными, однако он верит в возможность их проведения и достижения договоренностей. Как сообщало URA.RU ранее, тем не менее, Украина рассчитывает на длительный конфликт с Россией и наращивание военной поддержки со стороны Европы. Киев и Брюссель ожидают ускоренной динамики военно-промышленного комплекса для сокращения отставания от российских вооружений, предположил политолог Владимир Скачко.  Между тем, Владимир Зеленский высказался о том, что не допустит «второго раздела страны». Киев якобы намерен завершить конфликт «достойным миром» с гарантиями безопасности, и партнеры Украины готовы ей с этим помочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...