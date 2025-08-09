Зеленский зарекся не допустить «второго раздела Украины»

Киевские власти не допустят «второго раздела страны». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в своем telegram-канале.
«Эту вторую попытку раздела Украины <...> мы [осуществить] не дадим. <...>. Поэтому стоим прочно на четких украинских позициях», — сказал Зеленский, комментируя сообщения о возможных планах урегулирования конфликта, предполагающих территориальные обмены.
Зеленский подчеркнул, что Киев намерен завершить конфликт «достойным миром» с гарантиями безопасности, и партнеры Украины готовы ей с этим помочь. Эти заявления прозвучали после консультаций с западными партнерами, созванных на фоне информации о готовящейся встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 августа.
Россия предлагала Украине оставить подконтрольные ей районы ДНР в обмен на прекращение огня с заморозкой линии фронта, писали The Wall Street Journal и The New York Times. Европейские страны и Киев выступили с альтернативным планом, где первоочередным условием называется прекращение боевых действий с последующим взаимным выводом войск из отдельных регионов. Зеленский назвал переговоры конструктивными, отметив, что позиция Украины была донесена до партнеров в полном объеме.
Ранее Зеленский провел переговоры с главой Белого дома, в ходе которых обсуждались пути прекращения вооруженного конфликта, вопросы оборонного сотрудничества и усиления санкций против России. Трамп настаивал на ускорении переговорного процесса и угрожал введением новых торговых пошлин, если соглашение не будет достигнуто в кратчайшие сроки.
