Политолог предположил, на какой стадии находится СВО для Киева

Киев рассчитывает на длительный конфликт с Россией и наращивание военной поддержки со стороны Европы. Об этом заявил политолог Владимир Скачко, ссылаясь на высказывания украинского заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.
«Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», — пояснил политолог Скачко. Его слова передает «Взгляд».
Политолог добавил, что украинское руководство и европейские партнеры рассчитывают пережить возможные сложности во время президентства Дональда Трампа. Кроме того, Киев и Брюссель ожидают ускоренного наращивания европейского военно-промышленного комплекса для сокращения отставания от российских вооружений.
Скачко также отметил, что после последних зарубежных поездок президент Украины Владимир Зеленский почувствовал поддержку и актуальность своей позиции. «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», — указал политолог.
По мнению эксперта, риторика украинских дипломатов не только демонстрирует уверенность в поддержке Запада, но и служит внутренним сигналом для общества, в том числе для тех граждан, кто опасается мобилизации. Таким образом, заявления МИД Украины можно рассматривать как призыв к большей сплоченности среди союзников и внутри страны. «Это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: „Видите, Запад с нами, бояться нечего“», — подытожил Скачко.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов.
Второй раунд переговоров состоялся в начале июля. Стороны обсуждали ключевые вопросы на русском языке и обменялись меморандумами.
Москва до сих пор ожидает сигналов из Киева о готовности к продолжению переговорного процесса. Однако Кислица заявил, что формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя.
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