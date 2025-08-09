09 августа 2025

В Екатеринбурге мать убила детей и покончила с собой

На месте трагедии работает полиция (архивное фото)
На месте трагедии работает полиция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге, по предварительным данным, женщина убила двоих детей и покончила с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

По его словам, трагедия произошла в Ленинском районе. «На месте работает полиция», — отметил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

