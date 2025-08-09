«Отзывчивая и внимательная»: пациенты восхищались врачом, которая убила детей в Екатеринбурге

Пациенты из Екатеринбурга высоко ценили врача Ляну, которая убила сына и дочь, а потом покончила с собой. У нее был безупречный авторитет, но в мае пошли негативные отзывы, выяснил корреспондент URA.RU.
«Был на приеме, очень спокойно, грамотно, вежливо, очень хороший доктор!» — написал пользователь. «Доктор Ляна была профессиональна и внимательна. Результаты были предоставлены быстро, а их объяснение было понятным и подробным. Очень довольна обслуживанием!» — отметила вторая пациентка.
За несколько месяцев до трагедии Ляна изменилась. По словам знакомых, она сильно переживала и нервничала из-за девятилетнего сына, поведение которого стало хуже. Вероятно, это отразилось и на работе. «Абсолютно пренебрежительное отношение врача к моей маме во время приема. Лежала молча на УЗИ, а у врача лицо было, как будто ее заставили бесплатно сегодня работать! Грубая, высокомерная, очень больно провела УЗИ! Там работают другие очень хорошие девочки-специалисты. Ни за что не рекомендую этого врача», — написал мужчина.
Силовики нашли Ляну и ее детей мертвыми утром 10 августа. Ее мама забеспокоилась, что дочь не выходит на связь и позвонила в полицию. По предварительным данным, женщина сначала убила сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. СКР возбудил уголовное дело по этому факту, тела направили на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.
