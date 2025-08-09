Семья, депрессия и смерть: главное об убийстве детей и суициде их мамы-врача в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина-врач убила двоих своих детей, а потом покончила с собой. Возбуждено уголовное дело, на месте работают криминалисты. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о страшной трагедии на данный час.
Семья
ЧП произошло на улице Бардина, 29, ранним утром. Здесь жила мать с двумя детьми. 49-летняя женщина работала врачом УЗИ в одной из крупных екатеринбургских больниц. Она воспитывала 9-летнего сына и 3-летнюю дочь. Мальчик пошел в третий класс, а девочка ходила в детский сад. Семья характеризовалась положительно, ни на каких учетах не состояла, и ни один из соседей не смог сказать про мать ничего плохого. На работе о ней отзываются положительно, в том числе и пациенты, которые проходили у врача обследования. При этом на данный момент неизвестно, был ли у детей отец, принимал ли он участие в жизни семейства, была ли женщина разведена и прочее.
Трагедия
Однако точно известно, что у детей была бабушка со стороны матери, которая любила внуков и беспокоилась о них. Именно она утром 10 августа забила тревогу. Ее взволновало, что дочь не выходит на связь и не открывает дверь. Пенсионерка вызвала спасателей, полицию, квартиру открыли и обнаружили жуткую картину — «словно из фильма ужасов», по выражению начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых. «Убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», — описывал он.
Болезнь
Горелых же сообщил, что женщина, предположительно, страдала депрессией. Об этом знала и ее мать. «Родственница рассказала, что дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может „наломать дров“», — объяснял он.
Характер убийства детей и суицида их матери пока неизвестен, этим занимаются криминалисты. Тела направлены на судмедэкспертизу. В квартире продолжаются следственные действия, на месте работают представители и других силовых ведомств и экстренных служб. Например, газовая служба, которая одной из первых прибыла на место ЧП.
Дело
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних». Кроме СКР и полиции к делу подключилась областная прокуратура. Она проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Агентство следит за ЧП в своей онлайн-трансляции.
