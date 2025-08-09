Убитым матерью-суицидницей в Екатеринбурге детям было 3 и 9 лет

На месте работают силовики (архивное фото)
Детям, которых, предположительно, убила в Екатеринбурге мать, было три и девять лет. После этого она покончила с собой. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«Пока характер убийств и суицида неизвестен. Этим занимаются криминалисты», — добавил собеседник агентства. При этом, по сообщениям СМИ, на месте дежурит газовая служба, а также скорая.
Трагедия случилась на улице Бардина. В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария.
