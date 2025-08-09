09 августа 2025

Убитым матерью-суицидницей в Екатеринбурге детям было 3 и 9 лет

Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , автозак, следственный комитет, полиция, ск рф, автомобиль скр, следственный комитет рф, следственные действия
На месте работают силовики (архивное фото) Фото:

Детям, которых, предположительно, убила в Екатеринбурге мать, было три и девять лет. После этого она покончила с собой. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Пока характер убийств и суицида неизвестен. Этим занимаются криминалисты», — добавил собеседник агентства. При этом, по сообщениям СМИ, на месте дежурит газовая служба, а также скорая.

Трагедия случилась на улице Бардина. В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария.

