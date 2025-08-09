В Екатеринбурге марафон «Европа-Азия» собрал шесть тысяч атлетов. Фото

В Екатеринбурге прошел юбилейный марафон, в котором пробежали спортсмены разных возрастов и разного уровня подготовки Фото: Тимур Хадиуллин © URA.RU В Екатеринбурге отгремел юбилейный — десятый — марафон «Европа-Азия». Около шести тысяч участников пробежались и прошлись по обновленным дистанциям города. URA.RU предлагает насладиться яркими кадрами и прочувствовать спортивный дух мероприятия. Возможно, многие из читателей узнают себя на фото. В этом году участникам было предложено несколько дистанций. Уникально, что старт и финиш их расположился в одной точке — на Октябрьской площади на улице Бориса Ельцина. Группы бегунов были сформированы в зависимости от степени их подготовки. Такой принцип позволил и опытным спортсменам, и новичкам бежать в комфортном ритме. Ради марафонцев был перекрыт центр города с 7 часов утра до 13 часов дня. Время забега нынче сместили на час раньше, чтобы избежать полуденной жары, объясняли организаторы. Рядом со спортсменами дежурили шесть машин скорой помощи и одна реанимация, чтобы оказать медицинскую помощь в случае необходимости. По окончании все участники, преодолевшие свои дистанции, получили медаль с изображением ящерицы — символа Урала, олицетворяющего богатство края и мудрость его людей. В числе бегунов, отмечает корреспондент агентства, было много детей.

