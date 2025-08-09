«Словно из фильма ужасов»: жуткие подробности убийства детей и гибели матери в Екатеринбурге

У матери, убившей детей в Екатеринбурге, была депрессия

Семья характеризовалась положительно и внешне выглядела счастливой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой Силовики рассказали, что у екатеринбурженки Ляны, которая, предположительно, убила двоих детей и покончила с собой, была депрессия. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может „наломать дров". Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», — сказал Горелых. Новость по теме Стала известна личность матери, убившей детей и покончившей с собой в Екатеринбурге По его данным, семья на учете в ПДН и у психиатра не состояла. «Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад. Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются представителями МВД и СКР в ходе совместного начавшегося разбирательства», — отметил полковник Горелых. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. «Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту. По поручению руководства СУ СК России по Свердловской области на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи», — отметил Шульга. Также проверку организовала свердловская прокуратура, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. На месте происшествия работали зампрокурора области Александр Дуркин и прокурор Ленинского района Генрих Гулиев.

