Стала известна личность матери, убившей детей и покончившей с собой в Екатеринбурге

Женщина, предположительно, убившая детей и покончившая с собой в Екатеринбурге, была врачом УЗИ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Она в областной больнице проводила УЗИ. Считалась хорошим, грамотным специалистом», — сказал собеседник агентства. Это подтверждают и комментарии пациентов, оставленные на странице врача. Они называют ее приветливым и внимательным доктором, который тщательно проводит обследования, и рекомендуют медика другим людям.
По предварительной информации, женщина убила двух своих детей 3 и 9 лет,, а потом покончила с собой. Причины, толкнувшие ее на страшный поступок, неизвестны. Актуальная информация о ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.
