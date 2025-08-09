09 августа 2025

Стала известна личность матери, убившей детей и покончившей с собой в Екатеринбурге

Мать, убившая детей и покончившая с собой в Екатеринбурге, была специалистом УЗИ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач-уролог и священник Михаил Попов. Екатеринбург, здоровье, медицина, врач, медик, руки медика
Женщина была специалистом УЗИ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Женщина, предположительно, убившая детей и покончившая с собой в Екатеринбурге, была врачом УЗИ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Она в областной больнице проводила УЗИ. Считалась хорошим, грамотным специалистом», — сказал собеседник агентства. Это подтверждают и комментарии пациентов, оставленные на странице врача. Они называют ее приветливым и внимательным доктором, который тщательно проводит обследования, и рекомендуют медика другим людям.

По предварительной информации, женщина убила двух своих детей 3 и 9 лет,, а потом покончила с собой. Причины, толкнувшие ее на страшный поступок, неизвестны. Актуальная информация о ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина, предположительно, убившая детей и покончившая с собой в Екатеринбурге, была врачом УЗИ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Она в областной больнице проводила УЗИ. Считалась хорошим, грамотным специалистом», — сказал собеседник агентства. Это подтверждают и комментарии пациентов, оставленные на странице врача. Они называют ее приветливым и внимательным доктором, который тщательно проводит обследования, и рекомендуют медика другим людям. По предварительной информации, женщина убила двух своих детей 3 и 9 лет,, а потом покончила с собой. Причины, толкнувшие ее на страшный поступок, неизвестны. Актуальная информация о ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...