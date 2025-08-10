Рэпера T-Hood застрелили в его собственном доме

Американский рэпер из Джорджии T-Hood (Тевин Худ) погиб в возрасте 33 лет после стрельбы, которая произошла вечером в его собственном доме в жилом районе города Снеллвилл (Джорджия). Информацию о гибели исполнителя подтвердила полиция округа Гвиннетт и мать самого музыканта. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.
"Тевин Худ был застрелен в своем доме и позже скончался. <...> TMZ подтвердил эту информацию", — передают журналисты. Отмечается, что сотрудники полиции округа Гвиннетт изначально прибыли на место, отреагировав на сообщения о стрельбе. Офицеры оказали первую помощь на тот момент еще живому рэперу, однако тот скончался уже после госпитализации. Мать музыканта также подтвердила факт гибели ее сына.
Как уточняют правоохранительные органы, по подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек. T-Hood был известен на юге США благодаря своим музыкальным проектам и сотрудничеству с другими артистами.
