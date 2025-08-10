Росреестр назвал самый молодой город в России

Росреестр: самый молодой город в России - Ойсхара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ойсхара стал городом 15 декабря 2023 года
Ойсхара стал городом 15 декабря 2023 года Фото:

Назван самый молодой город в РФ. Им стал Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщили в Росреестре.

«Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий — город Ойсхара», — указано в сообщении. Информацию приводит РИА Новости.

По информации, населенный пункт находился в статусе поселка, пока 15 декабря 2023 года не сменил статус на город. Произошло это согласно законодательству республики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назван самый молодой город в РФ. Им стал Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщили в Росреестре. «Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий — город Ойсхара», — указано в сообщении. Информацию приводит РИА Новости. По информации, населенный пункт находился в статусе поселка, пока 15 декабря 2023 года не сменил статус на город. Произошло это согласно законодательству республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...