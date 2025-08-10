Росреестр назвал самый молодой город в России

Ойсхара стал городом 15 декабря 2023 года
Назван самый молодой город в РФ. Им стал Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщили в Росреестре.
«Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий — город Ойсхара», — указано в сообщении. Информацию приводит РИА Новости.
По информации, населенный пункт находился в статусе поселка, пока 15 декабря 2023 года не сменил статус на город. Произошло это согласно законодательству республики.
