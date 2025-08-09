09 августа 2025

Пермяков предупредили, что новая рабочая неделя начнется с непогоды

МЧС: в Пермском крае ожидаются грозы и туман
Пермякам следует сохранять предельную внимательность в период непогоды
Пермякам следует сохранять предельную внимательность в период непогоды

В Прикамье в понедельник, 11 августа, прогнозируются грозы и туман. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском крае 11 августа местами по прогнозируется гроза, ночью — туман. В связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее на регион обрушились сильные ливни со шквалистым ветром и градом. Об этом URA.RU уже рассказывало.

