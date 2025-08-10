На Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря

Завершилась магнитная буря, которая длилась более 30 часов. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов», — заявил институт в telegram-канале. Там же отметили, что в пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. В ближайшее время повтор событий не ожидается.
В конце июля 2025 года специалисты уже отмечали колебания геомагнитного фона, однако тогда фиксировались лишь умеренные вспышки класса C, не приводившие к сильным магнитным бурям. Наиболее заметная активность наблюдалась 23 июля, когда в сторону Земли был выброшен солнечный протуберанец, но последующие дни прошли относительно спокойно. Новая буря, завершившаяся сейчас, стала самой продолжительной и мощной с июня, что выделяет ее на фоне предыдущих событий лета.
