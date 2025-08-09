В Тюмени откроется новая рюмочная

Рюмочная будет находиться на месте бывшего ресторана
В центре Тюмени откроется рюмочная «Баба Тома». Заведение будет находиться на улице Республики, на месте бывшего ресторана «Отпуск». Карточка предприятия появилась на сервисе 2ГИС.
«Рюмочная „Баба Тома“. Скоро открытие», — указано в 2ГИС.
В соцсетях заведения также анонсирован запуск проекта в ближайшее время. Судя по фото, в рюмочной будет тематический интерьер в стилистике деревенского дома.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени откроется ресторан французской кухни A Point. В заведении будут подавать стейки.
