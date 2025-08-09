09 августа 2025
08 августа 2025

В Тюмени откроется новая рюмочная

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рюмочная будет находиться на месте бывшего ресторана
Рюмочная будет находиться на месте бывшего ресторана Фото:

В центре Тюмени откроется рюмочная «Баба Тома». Заведение будет находиться на улице Республики, на месте бывшего ресторана «Отпуск». Карточка предприятия появилась на сервисе 2ГИС.

«Рюмочная „Баба Тома“. Скоро открытие», — указано в 2ГИС.

В соцсетях заведения также анонсирован запуск проекта в ближайшее время. Судя по фото, в рюмочной будет тематический интерьер в стилистике деревенского дома.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени откроется ресторан французской кухни A Point. В заведении будут подавать стейки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Тюмени откроется рюмочная «Баба Тома». Заведение будет находиться на улице Республики, на месте бывшего ресторана «Отпуск». Карточка предприятия появилась на сервисе 2ГИС. «Рюмочная „Баба Тома“. Скоро открытие», — указано в 2ГИС. В соцсетях заведения также анонсирован запуск проекта в ближайшее время. Судя по фото, в рюмочной будет тематический интерьер в стилистике деревенского дома. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени откроется ресторан французской кухни A Point. В заведении будут подавать стейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...