Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Украины

Мария Захарова в ироничном ключе отреагировала на совместное заявление Зеленского и ЕС по разрешению конфликта
Мария Захарова в ироничном ключе отреагировала на совместное заявление Зеленского и ЕС по разрешению конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на совместное заявление, опубликованное Офисом президента Украины и лидерами ряда стран Евросоюза. Ключевая мысль заявления заключалась в том, что на Россию якобы надо оказывать давление. Захарова подчеркнула абсурдность этих выводов и пришла к выводу, что отношения между Украиной и ЕС похожи на некрофилию. 

"В очередной нацистской листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева. Взаимоотношения [Киева] и [Брюсселя] уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", — написала Захарова в своем telegram-канале. 

Ранее в Офисе президента Украины сообщили о подписании совместного заявления с лидерами нескольких стран ЕС, в котором содержится призыв к продолжению поддержки Киева и усилению давления на Москву. В документе говорится о необходимости единства европейских стран в вопросах безопасности и восстановления территориальной целостности Украины.

Президент России Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп 15 августа планируют лично встретиться на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Самого Зеленского на мероприятие не пригласили. 

