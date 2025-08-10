В МИД России заявили о новом оружии, и это не «Орешник»

Рябков: у Москвы есть новейшее оружие, помимо «Орешника»
В России есть новейшее оружие, заявил Рябков
В России есть новейшее оружие, заявил Рябков

У Москвы есть новейшие образцы вооружения, которые дополняют комплекс «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «России 1». Дипломат подчеркнул, что Россия располагает современными технологиями в военной сфере, однако подробности раскрывать отказался.

«„Орешник“ — да, но есть и другое. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», — сообщил Рябков в интервью Ольге Скабеевой. По его словам, российская армия располагает широким набором вариантов для ответа на внешние вызовы.

Рябков также отметил, что Россия готова к развертыванию ракет в различных частях мира. Он уточнил, что вопрос географического размещения новых вооружений остается открытым и обсуждается на самом высоком уровне. «Называть конкретные точки, географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно… У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем», — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее начались обсуждения возможности размещения российских военных баз в странах Латинской Америки после снятия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Дипломат подчеркнул, что окончательные решения по этим вопросам будут приниматься исходя из национальных интересов и складывающейся международной обстановки.

