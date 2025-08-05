РФ отменила мораторий на размещение ракет средней и малой дальности: чем грозит решение

Россия официально отказалась от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Соответствующая резолюция принята на фоне развертывания американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 2019 года РФ добровольно придерживалась односторонних самоограничений и призывала страны НАТО и союзников США в АТР поддержать встречный мораторий, однако возможность для дальнейшего сдерживания гонки вооружений была утрачена из-за действий Вашингтона и его союзников. Что означает и чем грозит это решение, читайте в материале URA.RU.
РФ заявила о прекращении моратория
Россия официально прекратила соблюдать односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом 4 августа сообщил МИД РФ, а 5 августа решение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ограничения больше не действуют, и Москва считает себя вправе предпринимать соответствующие шаги.
Таким образом, Россия официально вышла из режима самоограничений по ракетам средней и меньшей дальности и оставляет за собой право на ответные меры в сфере стратегической безопасности. В МИД не уточнили подробностей возможных решений по размещению ракет и не сообщили о наличии конкретных распоряжений президента на этот счет.
Причины такого шага
В МИД подчеркнули, что США и их союзники продолжают перебрасывать в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) ракетные комплексы средней и меньшей дальности, что представляет прямую угрозу безопасности России. В ведомстве отметили: подобные действия сопровождаются заявлениями о намерении обеспечить постоянное присутствие американских вооружений вблизи российских границ.
Кроме этого, в министерстве акцентировали внимание на том, что Вашингтон и Берлин объявили о планах с 2026 года разместить комплексы Typhon и Dark Eagle на территории Германии на длительный срок. При этом ряд союзников США заявили о намерении приобрести или разработать собственные ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. По оценке МИД, такие шаги ведут к формированию дестабилизирующих ракетных потенциалов у российских границ, что создает угрозу стратегической безопасности РФ и усиливает напряженность между ядерными державами.
Возможные последствия
Россия готова принять военно-технические меры в ответ на возможное развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США и их союзниками. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что подобное развитие событий негативно скажется на региональной и глобальной стабильности.
«В целом, такое развитие событий по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности. В том числе опасное подстегивание напряженности между ядерными державами», — отметили в МИД России.
В ведомстве пояснили, что решения о конкретных параметрах реагирования будут приниматься руководством страны после межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных ракет. Кроме этого будет учтена общая ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.
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