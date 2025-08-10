Погиб российский режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб на 64-м году жизни. О смерти лауреата премий «Золотая маска», «Золотой софит» и Станиславского сообщила актриса Варвара Шмыкова.
«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н», — написала Шмыкова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Также о смерти режиссера сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский в своих социальных сетях.
«Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — написал Должанский. О кончине Бутусова также сообщили режиссер Александр Молочников и художник Александр Шишкин-Хокусай. Подробности трагедии пока не раскрываются, официальной информации о причинах смерти на данный момент нет.
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. После окончания режиссерского факультета Санкт-Петербургской академии театрального искусства он стал одним из самых заметных российских режиссеров своего поколения. Его дипломная работа — постановка «В ожидании Годо» — была отмечена главными российскими театральными премиями. В дальнейшем Бутусов прославился своей работой с классическими произведениями: среди его наиболее известных спектаклей — «Чайка», «Макбет. Кино», «Дядя Ваня», «Король Лир», «Пер Гюнт», «Ричард III», «Отелло», «Иванов», «Гамлет» и другие.
С 2022 года режиссер находился в эмиграции. Его творчество высоко ценилось театральным сообществом: Бутусов неоднократно становился лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Чайка», Станиславского, «Петрополь», «Парабола», «Звезда Театрала» и других профессиональных наград. Коллеги и критики отмечают, что его постановки отличались глубоким художественным видением и значительным вкладом в развитие современного театра России.
