«Нелепая, трагическая смерть»: стали известны подробности гибели Бутусова

Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб во время отпуска в Болгарии. Об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть», — написал Крок в своем telegram-канале. По его словам, Бутусов пришел в театр 14 лет назад с постановкой «Мера за меру» Шекспира. Хотя он еще не был известным мэтром, уже успел заявить о себе в «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.
Бутусов был ярким и самобытным человеком с собственной театральной философией. За время работы в театре он поставил такие спектакли, как «Бег» и «Король Лир», которые до сих пор пользуются популярностью у публики и любимы актерами. Крок отметил, что горько и больно, что жизнь этого талантливого человека оборвалась неожиданно и преждевременно.
Театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский заявил, что инцидент произошел в городе Созополь. Бутусов пошел купаться в море, когда его сбила волна и унесла от берега. Тело режиссера было обнаружено в Бургасе.
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине и стал одним из самых заметных российских режиссеров, получивших множество наград, включая «Золотую маску» и «Золотой софит». Его известные постановки включают «Чайку», «Макбет. Кино», «Дядю Ваню» и «Гамлета». С 2022 года он находился в эмиграции. Бутусов погиб на 64-м году жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.