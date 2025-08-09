09 августа 2025
08 августа 2025

Губернатор ХМАО Кухарук посетил стройплощадку восстанавливаемого дома в Авдеевке

Пушилин посетил стройплощадку жилого дома в Авдеевке с Кухаруком
Пушилин посетил стройплощадку жилого дома в Авдеевке с Кухаруком Фото:

В Авдеевке (ДНР) ведется восстановление жилого дома — проведение работ по реконструкции объекта находится под контролем ХМАО. Работы идут по графику: полностью укреплен фундамент, до конца года планируется завершить так называемый «теплый контур» здания. О ходе работ сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем официальном telegram-канале, стройплощадку он посетил вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Он отметил, что восстановление объекта имеет не только практическое, но и символическое значение для Югры. «Здесь полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон „Югра“ первым установил российский флаг при освобождении города», — говорится в сообщении главы региона. 

Особое внимание Кухарук уделил старшей по дому Людмиле Клевой, которая участвует в восстановлении наравне со специалистами. По словам Кухарука, она знает каждого работника по имени и своим энтузиазмом поддерживает как строителей, так и других жителей Авдеевки.

