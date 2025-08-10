Пользователи сообщили о новых сбоях в Telegram

Пользователи Telegram по всей России сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджера. Согласно данным сервиса DownDetector.su, пик обращений зафиксирован в 11:11 по московскому времени. Проблемы наблюдаются у владельцев мобильных устройств и компьютеров, особенно среди пользователей Android.
«Сегодня утром в 11:11 зафиксирован резкий всплеск жалоб на проблемы в работе популярного мессенджера Telegram. Пользователи из различных регионов России сообщают о серьезных неполадках в функционировании приложения», — говорится на сайте DownDetector.su.
Наибольшее количество жалоб поступило из Новосибирской области (8% от общего числа обращений), Хабаровского края (5%), Приморского и Красноярского краев (по 5% и 4% соответственно), а также из Свердловской области (4%). Пользователи сообщают о невозможности открыть приложение, отправить сообщения и о значительных задержках в работе сервиса. Наиболее часто сбои фиксируются на Android-устройствах (45,8%), затем следуют компьютеры на Windows (31,8%), iOS-устройства (19,6%) и Linux-системы (1,9%).
Ранее пользователи сообщали о сбои в сервисах «Почты России». Согласно данным Downdetector, за день было зарегистрировано более 300 жалоб из различных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Пользователи испытывали проблемы с доступом к сайту и приложению, в том числе они не могли открыть личный кабинет и отследить отправления, передает «Национальная служба новостей».
