За 2025 год в УрФО появилось почти 5 миллионов квадратных метров жилья

Полпред УрФО Артем Жога поздравил строителей с профессиональным праздником.
Жога поздравил строителей с профессиональным праздником
Подпред президента в УрФО Артем Жога поздравил всех строителей Свердловской области с их профессиональным праздником. Только за первую половину 2025 года в регионе появилось 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Свое обращение Жога опубликовал в своем telegram-канале.

«С начала 2025 года здесь введено более 4,5 млн квадратных метров жилья. Сейчас в стройке находится еще почти 13 млн квадратных метров, и это серьезный задел на будущее. Озвученные цифры — результат профессионального, добросовестного труда работников отрасли. Вы уверенно идете вперед и достигаете поставленных целей», — написал Жога.

Полпред также отдельно поблагодарил строителей, которые прямо сейчас трудятся на территории ДНР И ЛНР. Благодаря их труду целые города и поселки возвращаются к мирной жизни.

