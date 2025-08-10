«Урал» продолжает победное шествие в РПЛ

ФК «Урал» победил в четвертом матче подряд в рамках Футбольной Национальной Лиги. В этот раз «шмели» обыграли «Енисей». Сам матч проходил на домашнем поле Красноярского клуба.
В первом тайме клуб из Екатеринбурга не смог забить ни одного мяча в ворота противника. Счет открыл полузащитник Роман Акбашев на 71-й минуте. Второй гол «шмели» забили уже в дополнительное время. На 93-й минуте матча «Урал» удвоил свое преимущество.
В настоящий момент ФК «Урал» занимает первое место в турнирной таблице. Их следующий матч также должен пройти за пределами Екатеринбурга.
