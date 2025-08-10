«Урал» продолжает победное шествие в РПЛ

ФК «Урал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урал» победил со счетом 2:0
«Урал» победил со счетом 2:0 Фото:

ФК «Урал» победил в четвертом матче подряд в рамках Футбольной Национальной Лиги. В этот раз «шмели» обыграли «Енисей». Сам матч проходил на домашнем поле Красноярского клуба.

В первом тайме клуб из Екатеринбурга не смог забить ни одного мяча в ворота противника. Счет открыл полузащитник Роман Акбашев на 71-й минуте. Второй гол «шмели» забили уже в дополнительное время. На 93-й минуте матча «Урал» удвоил свое преимущество.

В настоящий момент ФК «Урал» занимает первое место в турнирной таблице. Их следующий матч также должен пройти за пределами Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФК «Урал» победил в четвертом матче подряд в рамках Футбольной Национальной Лиги. В этот раз «шмели» обыграли «Енисей». Сам матч проходил на домашнем поле Красноярского клуба. В первом тайме клуб из Екатеринбурга не смог забить ни одного мяча в ворота противника. Счет открыл полузащитник Роман Акбашев на 71-й минуте. Второй гол «шмели» забили уже в дополнительное время. На 93-й минуте матча «Урал» удвоил свое преимущество. В настоящий момент ФК «Урал» занимает первое место в турнирной таблице. Их следующий матч также должен пройти за пределами Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...