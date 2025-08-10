Вэнс скептически отнесся к идее встречи Путина и Зеленского до переговоров с Трампом

Вэнс: идея встречи Путина и Зеленского до переговоров с Трампом непродуктивна
Вэнс заявил, что США в любом случае поговорят с Киевом, вне зависимости от участия Зеленского в саммите Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров между главами России и США может оказаться непродуктивной. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он также подчеркнул, что в США продолжают поддерживать диалог с Киевом на высоком уровне. В переговорах участвуют сам вице-президент и госсекретарь США Марко Рубио.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Американский лидер не исключил, что в переговорах может принять участие Владимир Зеленский. По данным CNN, украинский лидер как раз в это время будет находиться на Аляске, передает RT.

