Вэнс: американцам надоело тратить деньги на Украину

Американские власти намерены прекратить финансирование военного конфликта на Украине из-за усталости граждан от расходов на эту цель. Об этом он сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что президент Дональд Трамп разделяет эту позицию.
«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, если европейские страны пожелают закупать оружие у американских производителей для передачи Украине, Вашингтон не будет этому препятствовать, но сам финансировать поставки не станет.
Вэнс также отметил, что Трамп считает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным важной попыткой урегулировать ситуацию. По его словам, Трамп заявил: «Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться». В интервью Fox News вице-президент отметил, что администрация США продолжит использовать дипломатические инструменты для поиска выхода из кризиса.
Ранее Трамп заявил о проведении переговоров с Путиным на территории Аляски. Беседа состоится 15 августа. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву обсуждался вариант трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского, однако российская сторона предложила сосредоточиться на двустороннем саммите.
Президент России заявлял о готовности к встрече с Зеленским при наличии необходимых условий, однако отметил, что до этого момента еще далеко. Глава Украины в свою очередь исключил возможность территориальных уступок перед запланированными переговорами.
