Челябинский «Трактор» исчерпал лимит на легионеров

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Майк Веккионе стал пятым легионером «Трактора»
Майк Веккионе стал пятым легионером «Трактора» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» исчерпал лимит на легионеров, подписав нападающего Майка Веккионе. Контракт форварда действует год.

«Майк Веккионе в «Тракторе». Контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона 2025/26 годов», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

По словам генменеджера клуба Алексея Волкова, Веккионе - качественный игрок, который может сыграть как в нападении, так и в обороне. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок.

«В лице Майка Веккионе «Трактор» получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. Он имеет большой победный опыт, дважды выиграв Кубок Колдера, в одном из них забросив решающую шайбу в овертайме. При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьезные цели. Добро пожаловать в хоккейный город!», - заявил Волков.

Веккионе стал пятым легионером в составе «черно-белых». Помимо него в составе находятся защитники Джордан Гросс и Логан Дэй, нападающий Пьеррик Дюбе, вратарь Крис Дригер.

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Челябинский ХК «Трактор» исчерпал лимит на легионеров, подписав нападающего Майка Веккионе. Контракт форварда действует год. «Майк Веккионе в «Тракторе». Контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона 2025/26 годов», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. По словам генменеджера клуба Алексея Волкова, Веккионе - качественный игрок, который может сыграть как в нападении, так и в обороне. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок. «В лице Майка Веккионе «Трактор» получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. Он имеет большой победный опыт, дважды выиграв Кубок Колдера, в одном из них забросив решающую шайбу в овертайме. При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьезные цели. Добро пожаловать в хоккейный город!», - заявил Волков. Веккионе стал пятым легионером в составе «черно-белых». Помимо него в составе находятся защитники Джордан Гросс и Логан Дэй, нападающий Пьеррик Дюбе, вратарь Крис Дригер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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