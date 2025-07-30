Челябинский «Трактор» исчерпал лимит на легионеров

Челябинский ХК «Трактор» исчерпал лимит на легионеров, подписав нападающего Майка Веккионе. Контракт форварда действует год.
«Майк Веккионе в «Тракторе». Контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона 2025/26 годов», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
По словам генменеджера клуба Алексея Волкова, Веккионе - качественный игрок, который может сыграть как в нападении, так и в обороне. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок.
«В лице Майка Веккионе «Трактор» получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. Он имеет большой победный опыт, дважды выиграв Кубок Колдера, в одном из них забросив решающую шайбу в овертайме. При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьезные цели. Добро пожаловать в хоккейный город!», - заявил Волков.
Веккионе стал пятым легионером в составе «черно-белых». Помимо него в составе находятся защитники Джордан Гросс и Логан Дэй, нападающий Пьеррик Дюбе, вратарь Крис Дригер.
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