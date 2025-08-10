В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 100 (Академический район) молодой человек вылез из окна квартиры на 22 этаже из 25. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Не, ну давай не будем (снимать — прим. URA.RU), а то вдруг он в натуре шлепнется», — прокомментировала ситуацию одна из свидетельниц на видео, снятом во дворе. Также очевидцы говорят, что он кидается бутылками.
По словам жителей дома, парень проживает в съемной квартире. На место прибыли сотрудники полиции, которые пытаются установить контакт с молодым человеком. В ближайшее время на место происшествия ожидается прибытие собственников квартиры.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
