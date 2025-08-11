Перебивается на мини-площадках: сколько зарабатывает Александр Незлобин в США

Бывший резидент Comedy Club последние четыре года живет в США, где он пытается зарабатывать своими концертами в том числе на русском языке. В ближайших планах у комика запланированы четыре концерта в сентябре. URA.RU посчитало, сколько может заработать Незлобин на своем концерте в Питтсбурге.
Мероприятие планируется провести в небольшом комедийном клубе Pittsburgh Improv. В описании грядущего выступления указано: «Саша — недавно переехавшая российская звезда стендапа, которая считается одним из основоположников этого жанра в этой части света. Первый стендап-шоу на русском языке, первый одноименный ситком на русском языке, а также режиссура ситкома о русской женщине-комике сделали Сашу одним из лучших экспортируемых комедийных артистов, когда-либо выходивших на американский рынок из этой части света».
Максимальная вместимость заведения — 400 человек, которые могут насладиться «лучшим комедийным артистом». Билеты на мероприятие — $62. Таким образом при полной посадке Незлобин заработает $24 800 (почти 2 млн рублей по текущему курсу). Однако часть выручки пойдет в счет аренды и других сопутствующих расходов.
Конечно, это не сравнится с тем, сколько получал комик в России. Он сам признавался, что его доход в США упал в десятки раз. Александр рассказал, что один его корпоратив стоит порядка 1,5 миллионов рублей за вечер. Благодаря таким заработкам он смог купить себе квартиру в центре Москвы на Патриарших прудах за 33 млн рублей.
