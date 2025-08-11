Цена «свободы»: сколько заработают Монеточка* и Дорн на концерте в Канаде

Артисты Монеточка* и Дорн готовятся заработать миллионы в Канаде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артисты пытаются заработать в Канаде
Артисты пытаются заработать в Канаде Фото:

Сбежавшие артисты-иноагенты за границей «сбились» в стаю и совместными усилиями зарабатывают на русскоязычной публике. В середине августа планируется фестиваль «ИNОЙ» в Торонто. Он объединит на одной сцене Noize MC* (Иван Алексеев — наст. имя; признан Минюстом иностранным агентом в РФ), Монеточку (Елизавета Гардымова — наст. имя; признана Минюстом иностранным агентом в РФ), Ивана Дорна и группу AIGEL. URA.RU посчитало, сколько получат артисты за этот концерт.

Фестиваль позиционирует себя как «манифест против того, что сковывает творчество, мысль и голос». В описании сообщается, что артисты будут говорить о свободе выбора, праве быть собой, даже если это не вписывается в чужие нормы. «Свобода» стоит от C$130 до C$300.

Вместимость зала составляет 3750 человек. Если брать среднее арифметическое, в случае аншлага общая сумма заработка получится в районе 47 млн рублей по текущему курсу. Из этой суммы вычесть зарплаты, аренду и поделить по всем артистам. Конечно, говорить о высоких заработках даже объединившихся уехавших уже не приходится.

Ранее агентство считало, сколько заработает Валерий Меладзе, который отказался от выступлений в России даже в частном формате.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавшие артисты-иноагенты за границей «сбились» в стаю и совместными усилиями зарабатывают на русскоязычной публике. В середине августа планируется фестиваль «ИNОЙ» в Торонто. Он объединит на одной сцене Noize MC* (Иван Алексеев — наст. имя; признан Минюстом иностранным агентом в РФ), Монеточку (Елизавета Гардымова — наст. имя; признана Минюстом иностранным агентом в РФ), Ивана Дорна и группу AIGEL. URA.RU посчитало, сколько получат артисты за этот концерт. Фестиваль позиционирует себя как «манифест против того, что сковывает творчество, мысль и голос». В описании сообщается, что артисты будут говорить о свободе выбора, праве быть собой, даже если это не вписывается в чужие нормы. «Свобода» стоит от C$130 до C$300. Вместимость зала составляет 3750 человек. Если брать среднее арифметическое, в случае аншлага общая сумма заработка получится в районе 47 млн рублей по текущему курсу. Из этой суммы вычесть зарплаты, аренду и поделить по всем артистам. Конечно, говорить о высоких заработках даже объединившихся уехавших уже не приходится. Ранее агентство считало, сколько заработает Валерий Меладзе, который отказался от выступлений в России даже в частном формате. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...