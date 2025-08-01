Зарабатывает, но не как раньше: сколько получит Меладзе за концерт в Латвии

Валерий Меладзе заработает на концерте в Латвии десятки миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие гонорары остались у артиста в России
Большие гонорары остались у артиста в России Фото:

Певец Валерий Меладзе, живущий последний три года вне России, гастролирует по миру. В августе у него по графику запланирован концерт в Юрмале. URA.RU посчитало, сколько может заработать на русскоязычной публике артист.

Концерт исполнителя состоится в знаменитом концертном зале «Дзинтари», в котором летом также выступит юморист-иноагент Максим Галкин*. Билеты на сегодняшний день почти все проданы. Цены стартуют от €104 и достигают €260. Если считать по среднему арифметическому и количеству мест в зале (2100), получится, что артист заработает порядка €386 130 (более 35 млн рублей по текущему курсу).

Гастрольный график артиста расписан до конца года. Однако массовые выступления все равно не заменят корпоративы, на которых и работать меньше надо, и платят больше. Известно, что гонорар Валерия, когда он был в России, начинался от 5 млн рублей за выступление.

Сейчас Меладзе открещивается от связей с российскими заказчиками, а его концертный директор реагирует на вопросы о России нервно и оскорбительно. При этом вся публика Меладзе на концертах по миру — русскоязычная. Да и все хиты, написанные его братом Константином Меладзе, звучат на русском языке.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

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Певец Валерий Меладзе, живущий последний три года вне России, гастролирует по миру. В августе у него по графику запланирован концерт в Юрмале. URA.RU посчитало, сколько может заработать на русскоязычной публике артист. Концерт исполнителя состоится в знаменитом концертном зале «Дзинтари», в котором летом также выступит юморист-иноагент Максим Галкин*. Билеты на сегодняшний день почти все проданы. Цены стартуют от €104 и достигают €260. Если считать по среднему арифметическому и количеству мест в зале (2100), получится, что артист заработает порядка €386 130 (более 35 млн рублей по текущему курсу). Гастрольный график артиста расписан до конца года. Однако массовые выступления все равно не заменят корпоративы, на которых и работать меньше надо, и платят больше. Известно, что гонорар Валерия, когда он был в России, начинался от 5 млн рублей за выступление. Сейчас Меладзе открещивается от связей с российскими заказчиками, а его концертный директор реагирует на вопросы о России нервно и оскорбительно. При этом вся публика Меладзе на концертах по миру — русскоязычная. Да и все хиты, написанные его братом Константином Меладзе, звучат на русском языке. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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