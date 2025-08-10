В Перми в сентябре появится новая велосипедная трасса

В Перми в микрорайоне Пихтовая стрелка в сентябре появится новый велосипедный памп-трек. Новый объект будет собран из различных модульных элементов, обеспечивающих возможность катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах для спортсменов разного уровня подготовки.
«В Перми на сентябрь запланированы работы по установке памп-трека в районе улицы Восходящая в микрорайоне Пихтовая стрелка. Вокруг трассы установят скамейки и урны. По замыслу организаторов, памп-трек станет точкой притяжения для молодежи из близлежащих микрорайонов — Висим, Рабочий поселок и Ива спортивная», — сообщает издание «Текст».
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми начали поиск подрядчика для создания новой велосипедной трассы. Работы оценили почти в четыре миллиона рублей. Оборудовать памп-трек планируют в начале осени 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!