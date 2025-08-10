10 августа 2025
В Перми в сентябре появится новая велосипедная трасса

Осенью 2025 года в Перми появится новый велосипедный памп-трек
Новая спортплощадка подойдет спортсменам разного уровня
Новая спортплощадка подойдет спортсменам разного уровня

В Перми в микрорайоне Пихтовая стрелка в сентябре появится новый велосипедный памп-трек. Новый объект будет собран из различных модульных элементов, обеспечивающих возможность катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах для спортсменов разного уровня подготовки.

«В Перми на сентябрь запланированы работы по установке памп-трека в районе улицы Восходящая в микрорайоне Пихтовая стрелка. Вокруг трассы установят скамейки и урны. По замыслу организаторов, памп-трек станет точкой притяжения для молодежи из близлежащих микрорайонов — Висим, Рабочий поселок и Ива спортивная», — сообщает издание «Текст».

 Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми начали поиск подрядчика для создания новой велосипедной трассы. Работы оценили почти в четыре миллиона рублей. Оборудовать памп-трек планируют в начале осени 2025 года.

