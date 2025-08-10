10 августа 2025

Названы даты, когда школьники начнут и закончат учебный год

Минпросвещения: школьники будут учиться с 1 сентября по 26 мая
Министерство просвещения РФ установило сроки для нового учебного года. Занятия стартуют 1 сентября и завершатся 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — приводит РИА Новости информацию от Минпросвещения. При этом образовательный процесс может быть организован по четвертной или триместровой системе — такие рекомендации были направлены в субъекты Российской Федерации.

Документ разработан с целью установления единых стандартов проведения учебных занятий, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также предупреждения переутомления школьников. В ведомстве рекомендовали организовать осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью не менее семи дней каждые. Помимо этого, для учащихся первых классов рекомендуется установить дополнительные каникулы в феврале сроком не менее семи дней.

Как URA.RU писало ранее, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с избыточной учебной нагрузкой, поскольку ежедневно уделяют занятиям от восьми до десяти часов. В связи с этим в нижней палате парламента намерены в ближайшем месяце обсудить проблему перегруженности учащихся.

