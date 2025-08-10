10 августа 2025

Аэропорт Пензы ввел временные ограничения из-за угрозы БПЛА

В Пензенской области временно остановил работу местный аэропорт. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.

Ранее в Пензенской области был установлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим для обеспечения безопасности населения временно ограничено функционирование мобильного интернета.

