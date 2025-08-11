Россиянам рассказали об изменениях в работе «Госуслуг»

Зампред правительства Григоренко: «Госуслуги» сделают более удобными для граждан
Власти планируют перевести 99% услуг в электронный вид для портала «Госуслуги»
В России готовят масштабную реформу системы государственных услуг и, в частности, портала «Госуслуги»: разрозненные сервисы объединят по жизненным ситуациям, чтобы упростить их получение для граждан. При изменении подхода россиянам не потребуется искать каждый сервис отдельно — все услуги будут сгруппированы по принципу одного окна. Об этом сообщил зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — отметил Дмитрий Григоренко в беседе с «Известиями».

В правительстве уточнили, что за каждой госуслугой закрепят персонального куратора. Этот специалист будет отвечать за обратную связь от граждан, развитие сервиса и устранение возможных сбоев. Пользователь сможет узнать, кто конкретно отвечает за качество услуги, а при согласии сотрудника — увидеть его фотографию на странице портала.

По данным аппарата правительства, до конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг станут доступны в электронном виде на «Госуслугах». Сейчас этот показатель составляет 90%. При этом часть документов для предоставления услуг ведомства смогут получать самостоятельно из государственных реестров, чтобы снизить нагрузку на заявителей.

