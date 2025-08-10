Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования нижегородцам, атакованным БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Нижегородской области. В ночь на 11 августа эта территория была атакована беспилотниками.
«Беспилотные летательные аппараты противника нанесли удары по двум промышленным объектам, расположенным в Нижегородской области. В результате отражения атаки один из сотрудников погиб, еще двое рабочих получили ранения. Семье погибшего выражаются глубокие соболезнования, пострадавшим желается скорейшего восстановления. Нижегородская область, мы с вами!», — написал глава региона в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ВСУ осуществили атаку с использованием беспилотников по двум промышленным зонам Нижегородской области. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин. В прокуратуре Нижегородской области заявили, что уделяют особое внимание вопросам соблюдения прав пострадавших от атаки БПЛА граждан Арзамаса.
