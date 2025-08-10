Челябинские пенсионеры получат выплату к Дню пожилого человека

В Челябинской области пенсионеры получат выплату ко Дню пожилого человека. Деньги будут выплачены в августе, сообщили в пресс-службе регионального минсоца.
«По решению губернатора Алексея Текслера пенсионеры региона получат выплаты ко Дню пожилого человека в августе. Размер выплаты, как и в прошлом году, составляет 800 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Более 845 тысяч жителей Челябинской области получат единовременную выплату, приуроченную ко Дню пожилого человека. Средства предназначены для жителей региона, достигших к 1 октября 2025 года возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также являющихся получателями пенсии вне зависимости от ее вида.
На реализацию данной меры социальной поддержки в областном бюджете предусмотрено 676,2 миллиона рублей. Оформлять отдельное заявление для получения выплаты не потребуется — денежные средства будут перечислены тем же способом, что и пенсия: либо через отделения почтовой связи, либо на банковский счет, указанный получателем.
Основная часть пенсионеров получит выплату до 15 августа. Те, кто выйдет на пенсию в августе и сентябре, смогут рассчитывать на получение денежных средств после 1 октября. По данным URA.RU, выплаты уже начали переводить жителям региона.
