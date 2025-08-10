Воздух в Тюмени стал опасным для астматиков и сердечников

Астматикам рекомендуют надевать маску, если требуется выйти из дома
В Тюменском воздухе отмечается опасное превышение содержания мелких частиц. Об этом сообщает сервис мониторинга состояния воздуха IQAir.
«Тюмень, 11 августа. Концентрация мелких частиц (PM2.5) в воздухе — 7,9 микрограмма на кубический метр. Превышение рекомендуемой ВОЗ нормы в 1,6 раз», — сообщает ресурс.
Отмечается, что высокая концентрация мелких частиц PM2.5 может спровоцировать развитие или усиление болезней сердца, дыхательной системы. Людям, которые страдают от таких заболеваний, рекомендуется использовать медицинские маски при выходе из дома и чаще увлажнять помещения.
