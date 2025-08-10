10 августа 2025

В Пермском крае выбрали главного архитектора

Минимущества: главным архитектором Пермского края стала Елена Ермолина
Участники конкурса представили свои проекты членам комиссии и ответили на их вопросы
Работа конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность заместителя министра — главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края завершилась 7 августа. Процедура отбора включала два этапа: на первом претенденты проходили тестирование, на втором — индивидуальное собеседование и защиту собственного проекта на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий». Участники представили свои проекты членам комиссии и ответили на их вопросы.

«По итогам конкурса победителем признана Елена Ермолина, возглавляющая ГБУ Пермского края „Институт территориального планирования“. Ее концепция получила высокую оценку специалистов. В новой должности главный архитектор будет отвечать за решение вопросов градостроительной политики, а также за разработку технических регламентов и стандартов в данной сфере. Претендентов оценивали как опытные эксперты, так и общественники регионального и федерального уровня», — сказано в telegram-канале Минимущества Пермского края. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что на эту должность помимо Елены Ермолиной претендовал замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Сергей Карасев, главный архитектор ООО «Арт-Проект Сатурн-Р» Игорь Луговой и советник главы Салехарда Александр Панфилов. 

Должность главного архитектора Пермского края освободилась в начале 2023 года. Именно тогда Артем Габдрахманов, занимавший этот пост с 2021 года, возглавил министерство строительства региона.

